ženy - dvojhra - osemfinále:



Paula Badosová (Šp.-26) - Wang Ja-fan (Čína) 6:1, 6:2

New York 1. septembra (TASR) - Španielska tenistka Paula Badosová sa stala prvou štvrťfinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále zdolala v pozícii nasadenej dvadsaťšestky číňanku Wang Ja-fan hladko 6:1, 6:2. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke súboja medzi treťou nasadenou obhajknou titulu Američankou Cori Gauffovou a jej krajankou Emmou Navarrovou.