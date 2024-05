Djokovič oslávil 37. narodeniny postupom do štvrťfinále v Ženeve

dvojhra - 2. kolo:



Ženeva 22. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Ženeve a oslávil tak svoje 37. narodeniny. Najvyššie nasadený hráč zdolal v stredajšom zápase 2. kola Nemca Yannicka Hanfmanna dvakrát 6:3. Pár dní pred začiatkom Roland Garros tak stále môže pomýšľať na prvé turnajové víťazstvo v prebiehajúcej sezóne.Argentínčan Sebastian Baez suverénne postúpil do štvrťfinále. V 2. kole si v pozícii nasadenej päťky poradil so Španielom Robertom Carballesom Baenom jednoznačne 6:3, 6:0. Uspel aj druhý nasadený Casper Ruud z Nórska, ktorý zdolal Rakúšana Sebastiana Ofnera 4:6, 6:2, 6:2. Naopak, s turnajom sa rozlúčil tretí Taylor Fritz z USA po prehre s krajanom Alexom Michelsenom 4:6, 6:4, 5:7.