Baggia prepadli doma ozbrojení lupiči, v nemocnici mu zašívali hlavu

Rím 21. júna (TASR) - Bývalého talianskeho futbalového reprezentanta Roberta Baggia prepadli ozbrojení lupiči. K incidentu došlo vo štvrtok večer v jeho vile neďaleko mesta Vicenza.



Päťdesiatsedemročný Baggio údajne sledoval zápas ME medzi Talianskom a Španielskom (0:1), keď do domu vtrhla pätica ozbrojencov. Jeden z nich ho po konfrontácii udrel pištoľou do hlavy a spoločne s rodinou ho zamkli v jednej z izieb. Podľa agentúry AP rodine ukradli cennosti a hotovosť, nikomu okrem Baggia sa nič nestalo. Ten po odchode zlodejov vylomil dvere a zavolal políciu. Následne ho previezli do nemocnice, kde mu zašili ranu na hlave.



Baggio je považovaný za jednu z legiend talianskeho futbalu. Niekdajší fenomenálny útočník hral za Fiorentinu, Juventus Turín či AC Miláno. Jeho najväčším úspechom bol triumf so "starou dámou" v Pohári UEFA v sezóne 1992/1993, keď ako kapitán vo finálovom dvojzápase s Borussiou Dortmund vsietil tri góly. V roku 1993 tiež získal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta. V drese Talianska odohral 56 zápasov, v ktorých strelil 27 gólov. Neslávne známym momentom jeho kariéry bolo finále MS 1994 proti Brazílii (0:0 pp, 2:3 na strely z 11 m), v ktorom nepremenil rozhodujúcu jedenástku.