Bagioli vyhral 3. etapu Okolo Slovenska, žltý dres si udržal Cavagna

Martin 15. septembra (TASR) - Taliansky cyklista Andrea Bagioli triumfoval v tretej etape 67. ročníka Okolo Slovenska. Jazdec stajne Soudal-QuickStep sa presadil v záverečnom špurte štvorčlennej skupiny na 171,6 km km dlhej trasy so štartom v Ružomberku a cieľom v Martine.



Na druhom mieste prišiel do cieľa Michele Gazzoli (Astana - Qazaqstan) a tretí skončil Stefan Küng (Groupama-FDJ). Na čele celkového poradia sa udržal s veľkým náskokom Francúz Remi Cavagna zo Soudal-QuickStep, ktorý obsadil štvrtú priečku.



Etapa mala podobný scenár ako vo štvrtok. Pelotón dostihol únik pred Belianskym kopcom, kde sa nakoniec rozhodlo. Bagioli bol najsilnejší v závere a vybojoval pre Soudal-QuickStep tretie víťazstvo na podujatí. Najlepším Slovákom v etape bol Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica), ktorý skončil piaty a je novým lídrom súťaže o najlepšieho Slováka. Doterajší držitel dresu Matúš Štoček (ATT Investments) prišiel do cieľa na 40. priečke spolu s pelotónom, ktorý stratil 25 sekúnd.



Piatková etapa mala kopcovitý charakter a bola označená za kráľovskú, keďže pretekári museli absolvovať najdlhšie stúpanie na podujatí. Na cyklistov čakali celkovo štyri horské prémie, vrátane troch prvej kategórie a ako v predošlých dňoch aj tri rýchlostné. Štart odložili o necelú polhodinu, pretože americký tím Human Powered Health si pomýlil miesto štartu so sobotňajšou etapou. Napriek pokusom o únik prišiel balík pokope na úvodnú šprintérsku prémiu. Prvý ju prešiel Paul Miquel Delgado (Equipo Kern Pharma), pripísal si šesť bodov do bodovacej súťaže a tri bonifikačné sekundy. Slovák Štoček skončil za ním, získal štyri body a dve sekundy a zvýšil svoj náskok v súťaži o dres pre najlepšieho Slováka.



Prvú horskú prémiu Vrchvarta (1. kat., 4,9 km, 3,5%) vyhral líder vrchárskej súťaže Milan Vader (Jumbo-Visma). Holanďan tak zvýšil svoj náskok o bodkovaný dres o ďalších 12 bodov. Po prvom kopci sa dostala dopredu päťčlenná skupina Oliver Le Gac (Groupama-FDJ), Andrea Pietrobon (EOLO-Kometa), Aljaž Jarc (Adria Mobil), Jíři Petruš (ATT Investments) a Matej Zahálka (Elkov-Kasper). Najrýchlejší na rýchlostnú prémii v Dolnom Kubíne bol Francúz Gac, pripísal si šesť bodov a tri bonifikačné sekundy. Únik mal k dobru dvojminútový náskok. Cyklistov čakal druhý kopec Príslop (1. kat., 3,3 km, 6,1%), prvý na ňom bol Zahálka. Čech si pripísal dvanásť bodov a za víťazstvo na prémii získal Cenu Mateja Lacza. Bola v najvyššom bode celej trasy 67. ročníka Okolo Slovenska. Gac v stúpaní vypadol z úniku, no počas zjazdu sa mu podarilo vrátiť späť.



Vedúca skupina začala stúpať na ďalšiu horskú prémiu prvej kategórie Zázrivá-Havrania (8 km, 3,4%). Dvanásť bodov za prvé miesto patrilo Pietrobonovi. Bod v pelotóne si pripísal Vader a mal istotu bodkovaného dresu aj v štvrtej etape. V pelotóne prišlo počas klesania do obce Zázrivá k pádu, nikto však neodstúpil. Balík potom zrýchlil tempo a strácal na únik 1:15 minúty. Záverečnú rýchlostnú vyhral Gac, získal šesť bodov a tri bonifikačné sekundy. Pelotón prišiel na prémiu v Martine so stratou 30 sekúnd.



Kilometer pred prémiou Beliansky kopec (3. kat., 1,2 km, 9,1%) balík dostihol päťčlenný únik. Na začiatku stúpania sa začalo atakovať. Vytvorila sa ďalšia skupina s piatimi cyklistami, líder horskej súťaže Vader získal tri body. Spolu s ním tam boli aj Cavagna, Bagioli, Küng a Gazzoli. Vader odpadol a vedúca štvorica napokon dotiahla svoju snahu do konca. V špurte bol najrýchlejší Bagioli.