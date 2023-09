Jazdec Bagnaia môže tento víkend štartovať,dostal povolenie od lekárov

Rím 7. septembra (TASR) - Taliansky motocyklový jazdec Francesco Bagnaia dostal zelenú od lekárov a môže štartovať už na nedeľňajšej Veľkej cene San Marína. Líder priebežného poradia a obhajca titulu majstra sveta v kategórii MotoGP mal minulý týždeň na pretekoch v Katalánsku hrozivý pád.



Bagnaia, jazdiaci na Ducati, stratil kontrolu nad motocyklom a po páde mu ešte cez nohu prešiel Brad Binder. Po nehode bol pri vedomí, no sanitka ho odviezla do nemocnice, rovnako ako ďalšieho Taliana Eneu Bastianiniho, ktorého Bagnaia pri páde zrazil. Preteky následne pozastavili a po reštarte sa súťažilo na 23 kôl.



"Môžem jazdiť na svojom aute a teraz uvidíme, ako to pôjde s motocyklom. Budem musieť zaťať zuby. Ďakujem všetkým za podporu, ktorú som dostal," povedal Bagnaia podľa talianskej agentúry ANSA. Celkové poradie vedie s 260 bodmi, pred druhým Španielom Jorgem Martinom má 50-bodový náskok.