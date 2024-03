Bagnaia otvoril sezónu premiérovým víťazstvom na okruhu v Katare

Lusail 10. marca (TASR) - Taliansky motocyklový pretekár Francesco Bagnaia vyhral úvodnú VC Kataru v triede MotoGP. Úradujúci majster sveta na Bugati triumfoval na okruhu Lusail prvýkrát v kariére v kategórii najvyššej kubatúry. Štart o niekoľko minút odložili pre problémy Raula Fernandeza na Aprile.



Bagnaia pritom nemal po sobotňajšej kvalifikácii ideálnu pozíciu, keď skončil až piaty so stratou 0,139 sekundy na pole position. "Pracujeme v tichosti. Vedeli sme, aký máme potenciál a snažili sme sa z toho dostať maximum. Dôležitý bol dnešný warm up, skúsili sme tam nejaké veci, ktoré fungovali. Som veľmi šťastný, musíme to preniesť sa do Portimaa," povedal po pretekoch víťaz.



Na druhom mieste skončil Juhoafričan Brad Binder na KTM, ktorý sa dlho držal v tesnom závese za Bagnaiom, no v záverečných kolách strácal viac ako sekundu. "Vedeli sme, že bude náročné vydržať s pneumatikami do konca. Bol som k 'Peccovi" naozaj blízko a som nadšený z výsledku. Ďakujem svojmu tímu, odviedli naozaj dobrú prácu," povedal Binder.



Tretí Jorge Martin bol na Ducati na pole position a vyšiel mu aj štart, no Bagnaia mu vzal vedenie už v úvodnom kole. "Dnes boli náročné preteky, išiel som rýchlo, no potom som začal mať problémy s pneumatikami a 'Pecco' na mňa tlačil. Oproti minulému roku to bolo lepšie, bojoval som o tretie miesto s Marcom Marquezom a takmer sa mi aj podaril manéver na Brada," opísal Martin.



Ďalšie preteky sú na programe 24. marca, keď sa uskutoční VC Portugalska.