< sekcia Šport
Bagnaia vyhral šprint na VC Japonska, Marc Marquez je blízko k titulu
Tridsaťdvaročnému Marquezovi stačí prísť so svojou Ducati do cieľa nedeľňajších pretekov na druhom mieste.
Autor TASR
Motegi 27. septembra (TASR) - Víťazom šprintu v rámci Veľkej ceny Japonska seriálu MotoGP sa stal taliansky motocyklista Francesco Bagnaia. Na druhom mieste prišiel do cieľa Španiel Marc Marquez, ktorý sa už o niekoľko hodín môže radovať z celkového triumfu v seriáli majstrovstiev sveta.
Tridsaťdvaročnému Marquezovi stačí prísť so svojou Ducati do cieľa nedeľňajších pretekov na druhom mieste a aj keby jeho brat Alex vyhrá preteky, tak sa bude tešiť z celkovo siedmeho triumfu v MotoGP a prvého od roku 2019. „Tempo bolo a stále sa to zlepšuje. Budú to dlhé preteky, ale našim hlavným cieľom je získať titul,“ citovala agentúra AFP Marca Marqueza po dojazde do cieľa.
Tridsaťdvaročnému Marquezovi stačí prísť so svojou Ducati do cieľa nedeľňajších pretekov na druhom mieste a aj keby jeho brat Alex vyhrá preteky, tak sa bude tešiť z celkovo siedmeho triumfu v MotoGP a prvého od roku 2019. „Tempo bolo a stále sa to zlepšuje. Budú to dlhé preteky, ale našim hlavným cieľom je získať titul,“ citovala agentúra AFP Marca Marqueza po dojazde do cieľa.