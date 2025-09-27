Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bagnaia vyhral šprint na VC Japonska, Marc Marquez je blízko k titulu

Na snímke taliansky motocyklista Francesco Bagnaia.. Foto: TASR/AP

Tridsaťdvaročnému Marquezovi stačí prísť so svojou Ducati do cieľa nedeľňajších pretekov na druhom mieste.

Autor TASR
Motegi 27. septembra (TASR) - Víťazom šprintu v rámci Veľkej ceny Japonska seriálu MotoGP sa stal taliansky motocyklista Francesco Bagnaia. Na druhom mieste prišiel do cieľa Španiel Marc Marquez, ktorý sa už o niekoľko hodín môže radovať z celkového triumfu v seriáli majstrovstiev sveta.

Tridsaťdvaročnému Marquezovi stačí prísť so svojou Ducati do cieľa nedeľňajších pretekov na druhom mieste a aj keby jeho brat Alex vyhrá preteky, tak sa bude tešiť z celkovo siedmeho triumfu v MotoGP a prvého od roku 2019. „Tempo bolo a stále sa to zlepšuje. Budú to dlhé preteky, ale našim hlavným cieľom je získať titul,“ citovala agentúra AFP Marca Marqueza po dojazde do cieľa.
