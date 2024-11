Bagnaia zvíťazil v šprinte pred VC Barcelony, udržal si šancu na titul

VC solidarity v Barcelone, šprint (12. kôl, 55,9 km, celkovo: 4,657 km):



1. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati Lenovo Team) 20:03,173 min., 2. Enea Bastianini (Tal./Ducati Lenovo Team) +0,942, 3. Jorge Martin (Šp./Prima Pramac Racing) +1,270, 4. Aleix Espargaro (Šp./Aprilia Racing) +1,857, 5. Alex Marquez (Šp./Gresini Racing MotoGP) 1,942, 6. Franco Morbidelli (Tal./Prima Pramac Racing) +5,263, 7. Marc Marquez (Šp./Gresini Racing MotoGP) +5,303, 8. Marco Bezzecchi (Tal./Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +5,507, 9. Brad Binder (JAR/Red Bull KTM Factory Racing) +5,573, 10. Fabio Quartararo (Fr./Monster Energy Yamaha) +5,937

Celkové poradie MS:



1. Martin 492 bodov, 2. Bagnaia 473, 3. Bastianini 377, 4. M. Marquez 372, 5. Acosta 209, 6. Binder 207, 7. Vinales 189, 8. Di Giannantonio 165, 9. Morbidelli 165, 10. A. Marquez 160

Barcelona 16. novembra (TASR) - Talian Francesco Bagnaia zvíťazil v sobotňajšom šprinte pred VC Barcelony a pred záverečnými pretekmi sezóny si udržal šancu na titul majstra sveta v seriáli MotoGP. Na okruhu v Montmeló získal viac bodov než líder priebežného poradia domáci Jorge Martin, vďaka čomu sa o titule rozhodne v nedeľňajších pretekoch. Bagnaiovi pomohol aj tímový kolega z Ducati Lenovo Teamu Enea Bastianini, ktorý sa v závere šprintu dostal na druhé miesto pred Martina, ktorého náskok v celkovom hodnotení sa zmenšil.Martin mal pred šprintom náskok 24 bodov na Bagnaiu a bol blízko k spečateniu titulu, čím by zabránil Bagnaiovi získať zlatý hetrik. Talian sa po štarte šprintu prepadol na tretie miesto, Martin sa dostal pred neho. Onedlho si však vymenili poradie. Bastianini dlho bojoval s Martinom o druhú priečku a hoci dlhšie zaostával, napokon sa mu podarilo predbehnúť Španiela. Martinovi bude k zisku svojho prvého titulu majstra sveta MotoGP stačiť aj sedem bodov, resp. prísť do cieľa aspoň na deviatom mieste.Posledný, 20. súťažný víkend sezóny 2024 sa mal konať vo Valencii, no pre následky záplav ho presunuli do Barcelony. Vedenie MotoGP prejavilo solidaritu s Valenciou a posledné preteky v sezóny pomenovalo ako "Veľká cena solidarity v Barcelone."