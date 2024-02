Bahamčanka Charltonová vylepšila svetový rekord na 60 m prek. na 7,67

New York 11. februára (TASR) - Bahamská atlétka Devynne Charltonová v nedeľu vylepšila svetový rekord v behu na 60 m cez prekážky. Na halovom mítingu v New Yorku zabehla 7,67 s.



Predchádzajúce historické maximum držala od roku 2008 Švédka Susanna Kallurová, ktorá v Karlsruhe dosiahla výkon 7,68. Bahamčanka sa dostala do pozície hlavnej favoritky pre halové MS v Glasgowe, ktoré sa budú konať v úvode marca. Pred dvoma rokmi v Belehrade získala na najkratšom prekážkarskom šprinte striebro. V rovnakej disciplíne sa v škótskej metropole predstaví aj slovenská reprezentantka Viktória Forsterová.



"Vedela som, že na to mám. Všetko je to o tom prebehnúť prekážky precízne. Veľa mojich súperiek je toho schopných," povedala Charltonová podľa AFP.