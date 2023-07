Bahl podpísal novú dvojročnú zmluvu s New Jersey v hodnote 2,1 mil.USD

New York 31. júla (TASR) - Kanadský hokejista Kevin Bahl podpísal s klubom zámorskej NHL New Jersey Devils novú dvojročnú zmluvu v hodnote 2,1 milióna USD. Dvadsaťtriročný obranca tak urobil po vypršaní trojročného nováčikovského kontraktu. Ročne zarobí v priemere 1,05 milióna.



Bahl nastúpil v uplynulom ročníku profiligy za "diablov" v 42 zápasoch, v ktorých nazbieral 8 bodov (2+6). V play off pridal v 11 dueloch jednu asistenciu. New Jersey získalo Bahla v decembri 2019 z Arizony v rámci výmeny, súčasťou ktorej bol aj útočník Taylor Hall. "Kojoti" si kanadského beka vybrali v druhom kole draftu 2018 z celkového 55. miesta.