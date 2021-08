Bahrajnský bežec Mikhou má dočasne pozastavenú činnosť

Tokio 8. augusta (TASR) - Bahrajnského bežca Alsadika Mikhoua dočasne suspendovali pre zakázanú transfúziu krvi počas OH v Tokiu. V tejto veci sa môže odvolať na Športový arbitrážny súd. Prípad sa mal udiať pred utorňajšími rozbehmi na 1500 m, z ktorých nepostúpil do ďalších bojov.



Krvný doping umelo zvyšuje schopnosť krvi dodávať do svalov viac kyslíka a to následne zvyšuje fyzický výkon.