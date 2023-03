Bajčetič vynechá pre zranenie zvyšok sezóny

Liverpool 16. marca (TASR) - Španielsky futbalista Stefan Bajčetič vynechá pre zranenie svalového priťahovača zvyšok sezóny. Osemnásťročný stredopoliar FC Liverpool vynechal aj stredajší odvetný duel osemfinále Ligy majstrov proti Realu Madrid (0:1).



"Je veľmi smutné, že sa musím rozlúčiť s touto pre mňa úžasnou sezónou. Chápem však, že je to súčasť futbalu a len ma to fyzicky aj psychicky posilní," uviedol Bajčetič na Instagrame.



Najmladší hráč Liverpoolu v Lige majstrov (18 rokov a 122 dní) patril v prebiehajúcom ročníku medzi prekvapenia trápiacich sa "The Reds". Vo všetkých súťažiach nastúpil v tomto ročníku na 19 zápasov a 26. decembra uplynulého roka si otvoril strelecký účet v Premier League pri víťazstve nad Aston Villou (3:1).