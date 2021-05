Bajčičák sa stal novým predsedom bežeckého úseku lyžiarskej asociácie

Bratislava 10. mája (TASR) - Na čelo bežeckého úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) sa postavil bývalý reprezentant v behu na lyžiach Martin Bajčičák. Do funkcie predsedu ho vymenovali na nedeľnej členskej chôdzi druhého najväčšieho úseku SLA v Látkach.



Bajčičák nahradil na poste Michala Maláka. "Skutočnosť, že Martin Bajčičák nielen doplnil 'vysokokarátové' vedenie BÚ SLA, ale ujal sa aj vedenia bežeckého úseku, je dobrým znamením pre všetkých bežcov nášho hnutia. Odstupujúci predseda Michal Malák sa tak plánuje plnohodnotne venovať svojej funkcii športového riaditeľa," uviedol v tlačovej správe prezident SLA Ivan Ivanič.



Po správe o činnosti a hospodárení bežeckého úseku SLA prebehli na riadnej schôdzi BÚ zmeny v predsedníctve. Okrem zmeny na poste predsedu bol vymenovaný aj nový člen predsedníctva, ktorým sa stal Roman Gajdošovci. Členovia úseku boli informovaní aj o pokračovaní projektu NLC Nordic, o organizovaní podujatia Svetového pohára v behu na kolieskových lyžiach a jeho financovaní. Predstavení boli protagonisti podporujúci toto prestížne podujatie. Výraznou problematikou bola téma financovania klubov. Členské schôdze budú postupne prebiehať aj na ostatných úsekoch SLA.



Koncom minulého roka sa vyostrili vzťahy medzi vedením SLA a viacerými jej dovtedajšími členmi, MŠVVaŠ SR tak rozhodlo kontroverzie v slovenskom lyžovaní riešiť podporou Zväzu slovenského lyžovania (ZSL). Ministerstvo odobralo štatút národného športového zväzu SLA a niektoré jeho kompetencie, medzi nimi prihlasovanie športovcov na súťaže, prevzal Slovenský športový a olympijský výbor (SOŠV). Vedenie SLA však nesúhlasilo s odôvodnením týchto krokov, keďže podľa asociácie nie je pravda, že z nej odišla väčšina športovcov. Koncom apríla Plénum SOŠV neschválilo na 58. valnom zhromaždení uznesenie o ZSL ako organizácii zodpovednej za lyžovanie na Slovensku. Stále tak zostávajú kompetencie prihlasovať slovenských lyžiarov na medzinárodné podujatia a ďalšie náležitosti zväzu v rukách SOŠV.



"V kreatívno-bojovej atmosfére sa delegáti venovali aj prebiehajúcej športovo-politickej situácii. Dúfam, že sa nám teraz podarí naštartovať činnosť úsekov tak, ako sme to dlhé roky plánovali. Teraz bude dôležité poznať odpoveď na otázku, ako štát plánuje zabezpečiť ich prípravu a reprezentáciu na medzinárodnej úrovni, ako aj talentovanej mládeže, či podporovať podujatia, rozvoj i športové kluby. Ani mesiace finančných suchôt nedotlačili drvivú väčšinu športovcov k odchodu zo SLA, čo je znamením, že nášmu reformnému plánu, ktorý sme začali už v minulom roku veria. Sami sa na ňom budú podieľať, za čo im vopred ďakujem. V prípade, že by sa odídení športovci, fyzické osoby, ktoré sú aktívni pretekári, rozhodli pre návrat do SLA, môžu požiadať o prijatie na Konferencii SLA. Budeme maximálne ústretoví," dodal Ivanič.