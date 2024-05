Bajčiová v Bratislave so zlatým double na ME v pretláčaní

Bratislava 11. mája (TASR) - Slovenská reprezentantka v pretláčaní rukou Barbora Bajčiová dosiahla na ME v Bratislave zlaté double. Po piatkovom triumfe v súťaži ľavou rukou nenašla v kategórii nad 90 kg premožiteľku ani v pravačke. Lucia Debnárová vybojovala v sobotu v Dome športu v kategórii do 60 kg striebro. Bronzové medaily zavesili na krk Martine Sojkovej (do 55 kg) a Petrovi Celesovi (do 100 kg).



Bajčiová za domácimi stolmi ani raz neokúsila trpkosť prehry, v sobotňajšom finále zvíťazila nad Taliankou Giuliou Pariovou. "Bola to z mojej strany taká povinná jazda. Súťaž bola o niečo ťažšia ako v piatok, predsa len pravačky sú dominantné ruky. Som rada, že ma dnes prišli povzbudiť rodičia a kamaráti, bola to pre mňa psychická podpora. Teší ma, že sme tento šampionát zakončili ziskom zlatej medaily, hor sa teraz do ďalšej prípravy," povedala pre TASR úspešná slovenská pretláčačka.



Debnárová vo finále prehrala s Bulharkou Dimitrinou Petrovovou, aj zo zisku striebra však mala radosť. "Veľmi sa teším. Pripomenulo mi to staré časy, keď som vo finále neustále súperila s Jekaterinou Jefimovovou. Získať zlato a striebro z ME a navyše na domácej pôde, to je skvelé. Petrovová bola vo finále silná, je to predstaviteľka novej generácie, no je tam nejaká cestička, ako ju zdolať. Na augustových MS v moldavskom Kišiňove sa jej pokúsim odplatiť prehru z Bratislavy," uviedla členka AWK Senec.