Bajčiová zaznamenala na MS v pretláčaní rukou zlaté double

Konstanca 30. októbra (TASR) - Slovenskí juniori získali v stredu na MS v pretláčaní rukou v rumunskom meste Konstanca štyri cenné kovy v súťažiach pravou rukou. Titul svetovej šampiónky vybojovala Barbora Bajčiová (nad 70 kg) v kategórii do 21 rokov, ktorá tak zaknihovala zlaté double po utorňajšom triumfe v "ľavačke".



Natália Richterová medzi dievčatami do 15 rokov do 70 kg získala bronzovú medailu, kovy rovnakého lesku si vybojovali aj Kristína Bobovčáková (nad 70 kg) v kategórii do 21 rokov a Dominika Barošová (do 70 kg) v kategórii do 18 rokov.