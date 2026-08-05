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Bajlová a Sereda si vybojovali zlato v mixe z 10 m veže
V stredajšej súťaži na šampionáte v Paríži triumfovali so ziskom 323,16 bodu.
Autor TASR
Paríž 5. augusta (TASR) - Ukrajinskí skokani do vody Ksenija Bajlová a Oleksij Sereda získali zlaté medaily na ME v plaveckých športoch v synchronizovaných skokoch miešaných dvojíc z 10 m veže. V stredajšej súťaži na šampionáte v Paríži triumfovali so ziskom 323,16 bodu pred nemeckou dvojicou Pauline Pfeifová, Ole Rösler (317,76) a Španielmi Anou Carvajalovou san Miguelovou a Jorgem Rodriguezom Ledesmom (297,48).
ME v plaveckých športoch v Paríži - skoky do vody:
finále synchronizovaných skokov miešaných dvojíc z 10 m veže: 1. Ksenija Bajlová, Oleksij Sereda (Ukr.) 323,16 bodu, 2. Pauline Pfeifová, Ole Rösler (Nem.) 317,76, 3. Ana Carvajalová San Miguelová, Jorge Rodriguez Ledesma (Šp.) 297,48, 4. Aleksandra Kedrinová, Miroslav Kiselev (neutr. športovci) 292,56, 5. Sarah Jodoinová di Mariová, Raffaele Pelligra (Tal.) 290,22, 6. Else Praasterinková, Lars van Hilten (Hol.) 267,78
finále synchronizovaných skokov miešaných dvojíc z 10 m veže: 1. Ksenija Bajlová, Oleksij Sereda (Ukr.) 323,16 bodu, 2. Pauline Pfeifová, Ole Rösler (Nem.) 317,76, 3. Ana Carvajalová San Miguelová, Jorge Rodriguez Ledesma (Šp.) 297,48, 4. Aleksandra Kedrinová, Miroslav Kiselev (neutr. športovci) 292,56, 5. Sarah Jodoinová di Mariová, Raffaele Pelligra (Tal.) 290,22, 6. Else Praasterinková, Lars van Hilten (Hol.) 267,78