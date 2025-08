Bajo prestúpil z Dunajskej Stredy do CZ Belehrad

Dunajská Streda 1. augusta (TASR) - Slovenský futbalový klub DAC 1904 Dunajská Streda potvrdil prestup gambijského futbalistu Mahmuda Baja do Crvenej zvezdy Belehrad. Doobeda o tom informoval renomovaný taliansky novinár Fabrizio Romano na sociálnej sieti X, účastník Niké ligy to v podvečerných hodinách potvrdil.



Dvadsaťročný defenzívny stredopoliar údajne zamieril do srbského veľkoklubu za prestupovú čiastku 3,5 milióna eur, no DAC túto informáciu nepotvrdil. Ak by sa však táto informácia potvrdila, išlo by o desiaty najdrahší transfer v histórii najvyššej slovenskej súťaže a štvrtý najvyšší, pokiaľ ide o legionára. „Dnes sa lúčime s Mahmudom Bajom, ktorý prestupuje do Crvenej zvezdy v rámci jedného z najvýznamnejších transferov v histórii nášho klubu. Prišiel k nám len pred rokom, keď sme v ňom rozpoznali charakteristiky moderného defenzívneho stredopoliara: inteligenciu, fyzickú silu a prítomnosť na ihrisku. To, čo ukázal, však ďaleko prekonalo naše očakávania. Stal sa kľúčovou postavou stredu poľa, hráčom, ktorý dodával našej hre štruktúru a prinášal do mužstva bojovnosť. Samozrejme, nikdy nie je jednoduché rozlúčiť sa s niekým tak dôležitým. Ale taký je futbal. Progres prináša popri radosti aj ťažké rozhodnutia. Tento prestup je dôkazom, že kráčame správnym smerom a že širší futbalový svet vníma našu prácu, našich hráčov a naše ambície. Táto dohoda nám umožní ďalej posilňovať káder a pokračovať v budovaní tímu, ktorý môže súťažiť o naše ciele v lige aj mimo nej,“ povedal výkonný riaditeľ DAC Jan Van Daele.



Bajo prišiel do Dunajskej Stredy v lete 2024 z Podbrezovej. V Niké lige odohral celkovo 59 stretnutí, v ktorých zaznamenal dve gólové asistencie. Vlani v júni si odbil aj debut v najcennejšom drese, pričom za národný tím absolvoval doteraz štyri zápasy.