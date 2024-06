Bajramiho gól nakopol Talianov, Dalič sa ospravedlnil fanúšikom

Berlín 16. júna (TASR) - Gól albánskeho futbalistu Nedima Bajramiho z 23. sekundy sobotného duelu B-skupiny ME paradoxne naštartoval obhajcov titulu k obratu. Taliani na najrýchlejší gól v histórii finálových turnajov ME dokázali nájsť bleskurýchlu odpoveď vďaka presným zásahom dvojice hráčov milánskeho Interu Alessandrovi Bastonimu a Nicolovi Barellovi a do šampionátu vstúpili "povinným" víťazstvom 2:1.



Albánci mali prevahu v hľadisku Vestfálskeho štadióne v Dortmunde. Veľkokapacitná tribúna "žltá stena" sa odela do červenej farby a fanúšikovia balkánskeho tímu sa už v 23. sekunde radovali, keď po nepodarenom vhadzovaní Federica Dimarca napálil Bajrami loptu do siete a zapísal sa do štatistík ako autor najrýchlejšieho gólu v histórii ME. Prekonal tak rekordný zápis Rusa Dmitrija Kiričenka, ktorý v roku 2004 skóroval so siete Grécka po 67 sekundách. "Škoda, že sme neudržali vedenie o čosi dlhšie. Nebolo to však ľahké, Taliani demonštrovali svoju obrovskú silu. Som presvedčený, že keby nevyrovnali tak rýchlo po našom góle, trápili by sa viac. Nebudem skrývať, že som sklamaný z výsledku. Desať dní sme sa dôkladne pripravovali na tento zápas, chceli sme vyhrať alebo aspoň remizovať. Žiaľ, taký je futbal," povedal tréner albánskej reprezentácie Sylvinho. Balkánsky tím mohol v závere uchmatnúť bod po šanci striedajúceho Reya Manaja, ktorý však nemal presnú mušku.



Taliani po inkasovanom góle prepli na vyššie obrátky a rýchlo otočili na 2:1. Ešte do prestávky mohli pridať aj ďalšie góly, no v druhom polčase ich aktivita ochabla, čo sa nepáčilo ich trénerovi Lucianovi Spallettimu. "Videli sme v našej hre veľa pozitív. Viaceré šance však zostali nevyužité. Mohli sme súpera doraziť tretím gólom, no zbytočne sme niektoré sľubné akcie zabrzdili a dávali loptu dozadu." Autor víťazného gólu vyzdvihol mentálnu silu tímu. "Som hrdý na to, aká bola naša reakcia. Po inkasovanom góle som videl v očiach spoluhráčov veľké odhodlanie rýchlo odčiniť toto chvíľkové zaváhanie. Dali sme dva góly a súpera sme v prvom polčase dusili. Škoda, že sme nepridali poistku v podobe tretieho gólu, no ráta sa výsledok. Víťazný vstup do turnaja je pre nás veľká vzpruha," konštatoval Barella.



Prvý šláger finálového turnaja v Nemecku vyznel jasne v prospech Španielov, ktorí v B-skupine zdolali Chorvátsko 3:0. Súpera vybavili tromi gólmi v prvom polčase, v ktorom "Vatreni" horeli v obrane. "Ospravedlňujem sa našim skvelým fanúšikom, ktorí sem cestovali, aby nás podporili. Vytvorili úžasnú atmosféru, no my sme ich výkonom vôbec nepotešili. Podali sme zlý výkon, neboli sme agresívni, nedostupovali sme hráčov súpera. Mali veľa priestoru a využili ho. Prvý polčas bol z našej strany katastrofálny," citovala AFP slová trénera Chorvátov Zlatka Daliča. Jeho tím nestačil na Španielov ani na predošlom šampionáte, na ktorom vypadol v osemfinále po prehre 3:5 po predĺžení.



Duel v Berlíne dlho pripomínal taktickú bitku. Až v 29. minúte otvoril skóre z prvej veľkej šance Alvaro Morata po prienikovej prihrávke Fabiana Ruiza, ktorý o tri minúty zvýšil na 2:0. Tretí gól "do šatne" pridal Dani Carvajal. V závere stretnutia mohli Chorváti z prísne nariadenej jedenástky znížiť, ale Bruno Petkovič ju zahodil. "Musíme zostať nohami na zemi. Vieme, že toto víťazstvo vyvolá u našich fanúšikov eufóriu, no my musíme zostať pokojní. Samozrejme, že víťazstvo nad jedným z najlepších tímov v Európe nám dodá sebadôveru, ale už myslíme na najbližší zápas s Talianskom. Náš cieľ je ešte stále veľmi ďaleko," uviedol Luis de la Fuente.



Španielsky kouč sa nebál dať príležitosť v základnej zostave Laminemu Yamalovi. Krídelník FC Barcelona sa stal vo veku 16 rokov a 338 dní historicky najmladším hráčom, ktorý si pripísal štart na európskom šampionáte. "Podal veľmi dobrý výkon, som s ním spokojný. Vôbec nebolo na jeho hre vidieť, že ešte nemá toľko skúseností," poznamenal de la Fuente.