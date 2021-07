Bajtek pokračuje v HK Nitra

Nitra 16. júla (TASR) - Český hokejový útočník Filip Bajtek si bude aj v sezóne 2021/2022 obliekať dres HK Nitra. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Bajtek prišiel do Nitry pred sezónou 2013/2014. Následne v jej drese odohral 4 extraligové ročníky vrátane majstrovskej sezóny 2015/2016. V sezóne 2017/2018 pôsobil vo Frýdku-Místku. Po nej sa vrátil do slovenskej extraligy a v drese Nových Zámkov odohral takmer tri sezóny. Počas ročníka 2020/2021 sa vrátil do Nitry. V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo 437 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 68 gólov, 98 asistencií, 166 bodov, 574 trestných minút a 18 plusových bodov.