Bajtek zostane v Nitre ďalšie dva roky, Kováčik: Je veľmi potrebný

Nitra 4. mája (TASR) - Český hokejista Filip Bajtek predĺžil zmluvu s HK Nitra. Čerstvý víťaz Tipos extraligy informoval na sociálnych sieťach, že 33-ročný útočník podpísal nový dvojročný kontrakt.



Bajtek bol dôležitou súčasťou majstrovského tímu, ktorý prekvapivo z ôsmeho miesta po základnej časti dokráčal až za druhým titulom v histórii. Počas základnej časti odohral 45 stretnutí, v ktorých nazbieral 21 bodov (8+13). Ďalších deväť (5+4) pridal v play off, pričom odohral všetkých 21 duelov. "Patril medzi našich najlepších hráčov v play off a dlhodobo dokazuje, že je neoddeliteľnou súčasťou Nitry. Sme veľmi radi, že bude u nás pokračovať ďalšie dve sezóny. Pre tím je to veľmi potrebný hráč a my ho vnímame ako nášho domáceho," povedal pre oficiálny klubový web Miroslav Kováčik, prezident HK Nitra.



Bajtek bol aj pri zisku prvého Pohára Vladimíra Dzurillu v roku 2016. Okrem českého krídelníka sa to v drese "corgoňov" podarilo už len kapitánovi Branislavovi Mezeiovi. Od uplynulej sezóny sa na Bajteka nevzťahuje status legionára, keďže na Slovensku pôsobí s ročnou prestávkou od roku 2013 a získal slovenské občianstvo.