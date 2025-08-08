< sekcia Šport
Baker triumfoval v prvej stovke na území SR s časom pod 10 s
Doteraz najrýchlejší čas na najkratšom šprinte na Slovensku mal hodnotu 10,01.
Autor TASR,aktualizované
Banská Bystrica 8. augusta (TASR) - Americký atlét Ronnie Baker sa stal víťazom prvých pretekov na 100 metrov na území Slovenska, v ktorých sa bežalo pod hranicu 10 sekúnd. Na piatkovom mítingu TIPOS P-T-S na banskobystrických Štiavničkách triumfoval výkonom 9,94 s. Pod desať sekúnd sa dostal aj druhý Jamajčan Rayiem Forde (9,98), Ján Volko finišoval štvrtý časom 10,29.
Doteraz najrýchlejší čas na najkratšom šprinte na Slovensku mal hodnotu 10,01. Dosiahli ho reprezentant Kataru Femi Ogunode na „péteeske“ v Šamoríne v roku 2016 a Jamajčan Nesta Carter v Dubnici nad Váhom v roku 2012. Baker na Štiavničkách zaostal iba o dve stotiny sekundy za svojím tohtoročným maximom, jeho osobák je 9,83. „Mám skvelý pocit z týchto pretekov, bol som blízko sezónnemu maximu. Vedel som, že sa odo mňa očakáva čas pod desať, som nadšený, že sa to podarilo. Atmosféra bola úžasná, rád robím šou,“ povedal po pretekoch Baker.
Tretie miesto pred Volkom obsadil Juhoafričan Shaun Maswanganyi časom 10,07. Slovenský rekordér zaostal o dve stotiny sekundy za výkonom sezóny.
Míting TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici (60. ročník) - výsledky:
Muži
100 m: 1. Ronnie Baker (USA) 9,94 s - rekord mítingu, 2. Ryiem Forde (Jam.) 9,98, 3. Shaun Maswanganyi (JAR) 10,07, 4. Ján VOLKO 10,29,... 8. Richard MACHATA (obaja SR) 10,71
