Bakkali zabehol doma v Rabate výkon roka, Lafondová vyhrala trojskok

Diamantová liga v marockom Rabate - výsledky:

Muži:



200 m:

1. Kenneth Bednarek (USA) 20,21 s,

2. Luxolo Adams 20,35 (JAR),

3. Eseosa Fostine Desalu (Tal.) 20,54



800 m:

1. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:45,47 min,

2. Nijel Amos (Bot.) 1:45,66,

3. Gabriel Tual (Fr.) 1:45,7



1500 m: 1. Jake Wightman 3:32,62 min, 2. Jake Heyward (obaja V.Brit.) 3:33,54, 3. Abdellatif Sadiki (Mar.) 3:33,93



400 m prek.:

1. Khallifah Rosser (USA) 48,25 s,

2. Rasmus Mägi (Est.) 48,73,

3. Wilfried Happio 49,27



3000 m prek.:

1. Soufiane El Bakkali (Mar.) 7:58,28 min - svetový výkon roka,

2. Lamecha Girma 7:59,24,

3. Hailemariyam Tegegn (obaja Et.) 8:06,29



diaľka:

1. Miltiadis Tentoglu (Gréc.) 827 cm,

2. Simon Ehammer (Švajč.) 81,

3. Maykel Masso (Kuba) 808



disk:

1. Kristjan Čeh (Slovin.) 69,68 m,

2. Daniel Stahl (Švéd.) 67,16,

3. Matthew Denny (Austr.) 67,07







Ženy:



100 m:

1. Elaine Thompsonová-Herahová 10,83 s,

2. Marie-Josée Ta Louová (Pobr. Slon.) 11,04,

3. Natasha Morrisonová (Jam.) 11,22



400 m:

1. Marileidy Paulinová (Dom. rep.) 50,10 s,

2. Sada Williamsová (Barbados) 50,74,

3. Stephenie Ann McPhersonová (Jam.) 51,37



1500 m:

1. Hirut Mesheshová 3:57,30 min,

2. Freweyni Hailuová 3:58,18,

3. Axumawit Embayeová (všetky Et.) 3:58,80



3000 m:

1. Mercy Cheronová (Keňa) 8:40,29 min,

2. Amy-Eloise Markovcová (V. Brit.) 8:40,32,

3. Medina Eisová (Et.) 8:41,42



trojskok:

1. Thea Lafondová (Dominika) 14,46 cm,

2. Shanieka Rickettsová (Jam.) 14,43,

3. Neja Filipičová (Slovin.) 14,42



výška:

1. Jaroslava Mahučichová 196 cm,

2. Iryna Heraščenková (obe Ukr.) 193,

3. Nicola Olyaslagersová (Austr.) 193



žrď:

1. Sandi Morrisová (USA) 465 cm,

2. Nina Kennedyová (Austr.) 465,

3. Katerina Stefanidiová (Gréc.) 455

Rabat 5. júna (TASR) - Marocký bežec Soufiane El Bakkali dokázal na domácom atletickom mítingu Diamantovej ligy zvíťaziť na trati 3000 m prek. v čase 7:58,28 min. Postaral sa tak o jediný svetový výkon roka nedeľného večera v Rabate.Svetový rekordér v behu na 400 m prek. Karsten Warholm nevstúpil do sezóny pod holým nebom úspešne. Nór sa krátko po štarte chytil za stehno a nedobehol. Zvíťazil Američan Khallifah Rosser v čase 48,25 s.Aj v druhom meraní síl najlepších diskárov v sezóne neuspel olympijský šampión Daniel Stahl. Švéd rovnako ako v Birminghame podľahol Slovincovi Kristjanovi Čehovi, ktorý hodil 69,68 m.V stovke žien triumfovala olympijská šampiónka z Tokia Elaine Thompsonová-Herahová. V sezóne nezdolaná Jamajčanka zabehla 10,83. Dvojnásobne dlhú trať mužov ovládol strieborný z minuloročnej olympiády Kenneth Bednarek z USA v čase 20,21 s. O historické prvenstvo pre karibský štát Dominika sa postarala Thea Lafondová, ktorá vyhrala trojskok výkonom 14,46 cm.