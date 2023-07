Futbalista Bakker prestúpil do Atalanty Bergamo

Leverkusen 7. júla (TASR) - Ľavý obranca Mitchel Bakker opúšťa Bayer Leverkusen a jeho novým zamestnávateľom sa stal taliansky futbalový klub Atalanta Bergamo. Informovala agentúra DPA.



Dvadsaťtriročný Holanďan, ktorý prišiel do Bayeru predvlani z Paríža St. Germain, stál účastníka Serie A desať miliónov eur. V minulej sezóne odohral za "farmaceutov" 28 zápasov v bundeslige, skóroval trikrát. S Bayerom sa prebojoval do semifinále Európskej ligy, v ktorom bol nad jeho sily AS Rím.