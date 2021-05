Bakoš bude hrať za Soči, na odchode zo Spartaka Moskva je aj Hudáček

Moskva 1. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš bude v novej sezóne KHL pôsobiť v HK Soči. Pre portál championat.com to potvrdil agent Alexander Černych, ktorý zastupuje záujmy viacerých hráčov v Kontinentálnej hokejovej lige.



Podľa Černycha ukončil Bakoš so Spartakom Moskva zmluvu, na odchode je aj Július Hudáček. "V Spartaku na 300 percent nezostane," potvrdil agent. Bakoš odohral v sezóne 2020/2021 za Spartak 46 stretnutí a nazbieral 29 bodov (15+14). Hudáček nastúpil rovnako na 46 zápasov a mal priemer úspešnosti zákrokov 90,6 percenta.



Tridsaťjedenročný Bakoš už v Soči pôsobil v sezóne 2018/2019. V 22 zápasoch základnej časti nazbieral 7 gólov a 8 asistencií, v šiestich zápasoch play off pridal jeden gól.