Bakoš podpísal zmluvu so švajčiarskym HC Ajoie do konca októbra

Porrentruy 13. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš podpísal zmluvu so švajčiarskym tímom HC Ajoie do 31. októbra 2022. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Tridsaťdvaročný Slovák začal predchádzajúcu sezónu v Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) v drese HK Soči. V januári 2022 sa však dohodol na zmluve s českým klubom HC Oceláři Třinec s ktorým získal majstrovský titul. Po ukončení spolupráce si po pätnástich rokoch obliekol dres materského klubu HK Spišská Nová Ves, no v extralige sa nepredstaví. "Som nadšený z toho, že sa môžem pripojiť k HC Ajoie. Teším sa na švajčiarsku súťaž. Verím, že pomôžem tímu vyhrať čo najviac zápasov, povedal Bakoš po podpise zmluvy." Športový riaditeľ Julien Vauclair sa už nevie dočkať, kedy uvidí Martina v akcii: "Má vynikajúce technické vlastnosti, ktoré sa nám budú v našej ofenzívnej hre veľmi hodiť."



Trénerom HC Ajoie je Čech Filip Pešan. Bakoš ho veľmi dobre pozná z pôsobenia v tíme Bílí Tygři Liberec.