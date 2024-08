Bakoš pred odletom Plzne do Škótska: Chceme postúpiť

odvety play off Európskej ligy:



štvrtok 29. augusta:



19.00 APOEL Nikózia - FK RFS Riga /prvý zápas: 1:2/



19.00 FC Petrocub Hincesti - Ludogorec Razgrad /prvý zápas: 0:4/



19.00 IF Elfsborg - Molde FK /prvý zápas: 1:0/



20.00 Ajax Amsterdam - Jagiellonia Bialystok /prvý zápas: 4:1/



20.00 Besiktas Istanbul - FC Lugano /prvý zápas: 3:3/



20.00 RSC Anderlecht Brusel - Dinamo Minsk /prvý zápas: 1:0/



20.30 FCSB - LASK Linz /prvý zápas: 1:1/



20.45 Heart of Midlothian - Viktoria Plzeň /prvý zápas: 0:1/



21.00 Borac Banja Luka - Ferencváros Budapešť /prvý zápas: 0:0/



21.00 Rapid Viedeň - SC Braga /prvý zápas: 1:2/



21.00 Shamrock Rovers - PAOK Solún /prvý zápas: 0:4/



21.00 TSC Bačka Topola - Maccabi Tel Aviv /prvý zápas: 0:3/



Bratislava 28. augusta (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň odcestovali do škótskeho Edinburghu s jasným cieľom zaistiť si postup do hlavnej fázy Európskej ligy. Vo štvrtkovej odvete play off sa predstavia na pôde Heart of Midlothian, pričom z Česka si priniesli priaznivý výsledok z prvého zápasu 1:0. K oporám Plzne by mali opäť patriť aj slovenský brankár Marián Tvrdoň a krídelník Erik Jirka.Asistent trénera Marek Bakoš pred odletom uviedol, že v kabíne panuje dobrá nálada.povedal pre klubový web. Hráči odleteli do Škótska oddýchnutí, keďže víkendový zápas českej ligy proti Olomoucu bol odložený.skonštatoval Bakoš.Podľa bývalého slovenského reprezentanta je EL obrovská výzva.dodal Bakoš.Štvrtkový program pozostáva zo všetkých dvanástich zápasov. Do odviet idú s pohodlným náskokom kluby ako Ajax Amsterdam, PAOK Solún či Maccabi Tel Aviv. Každý zdolaný tím má istotu účasti v ligovej fáze Európskej konferenčnej ligy.