Bakoš predĺžil zmluvu so švajčiarskym tímom HC Ajoie do konca novembra

Porrentruy 31. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš predĺžil zmluvu so švajčiarskym HC Ajoie do 30. novembra 2022. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Tridsaťdvaročný Slovák zaznamenal v štrnástich zápasoch 8 bodov (3+5).



"Som veľmi rád, že zostávam v Ajoie, pretože sa tu cítime s rodinou veľmi dobre. Budem naďalej tvrdo pracovať a prinášať do tímu a pre týchto neuveriteľných fanúšikov len to najlepšie," uviedol Bakoš na ktorého nadviazal športový riaditeľ Julien Vauclair: "Martin má vynikajúce technické kvality. Priniesol kvalitu do nášho útoku a zvýšil konkurenciu medzi legionármi."