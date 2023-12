Bakoš predĺžil zmluvu v Spišskej Novej Vsi do konca sezóny

Spišská Nová Ves 27. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš sa dohodol s klubom HK Spišská Nová Ves na spolupráci do konca prebiehajúcej sezóny 2023/2024. Jeho dres oblieka od novembra 2023, keď sa s vedením dohodol na zmluve do decembrovej reprezentačnej prestávky, no napokon ostane na Spiši do konca ročníka. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Bakoš sa od návratu do slovenskej extraligy zaradil k lídrom Spišiakov. V 10 zápasoch nazbieral 10 kanadských bodov za šesť gólov a štyri asistencie. Aj jeho zásluhou sú Spišiaci naďalej na čele tabuľky, v utorňajšom šlágri 29. kola pomohol víťazným gólom k triumfu nad HC Košice 4:3 po samostatných nájazdoch. "Sme veľmi šťastní, že sme dokázali Martina presvedčiť, aby ostal ´Rysom´ napriek lukratívnym ponukám, ktoré mal. Sme nesmierne vďační aj našim sponzorom, ktorí nám pomohli, aby sme mu mohli vytvoriť kvalitné podmienky a v neposlednom rade ďakujeme aj samotnému Martinovi, ktorý ukázal srdce odchovanca a Spišiaka a rozhodol sa, že uprednostní úspech so svojím materským klubom pred zahraničím. Sme radi, že si naši fanúšikovia budú môcť Martina užiť do konca tejto sezóny. Pred rokmi niečo absolútne nepredstaviteľné sa dnes stalo realitou a vďaka patrí každému, kto sa na našej spoločnej ceste podieľal a podieľa," uviedol generálny manažér HK Spišská Nová Ves Richard Rapáč.