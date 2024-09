Bakoš sa dohodol so Slovanom na novej trojročnej zmluve

Bratislava 30. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Bakoš sa dohodol s vedením HC Slovan Bratislava na novej trojročnej zmluve. Kontrakt platí do konca sezóny 2026/27. Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.



Tridsaťštyriročný útočník podpísal koncom augusta so Slovanom krátkodobý kontrakt do 30. septembra s tým, že sa pred sezónou rozohrá vo zvyšných prípravných zápasoch a nastúpi tiež v úvode Tipos extraligy. Po prevzatí klubu novými akcionárom a nástupe nového výkonného manažmentu dostal ponuku na viacročnú zmluvu, ktorú sa rozhodol prijať. "Som nadšený, že môžem hrať opäť za Slovan a verím, že to bude skvelé obdobie pre Slovan, ako aj pre mňa osobne. Verím, ze sme na štarte novej etapy, počas ktorej sa Slovan dostane späť na miesta, kam patrí," uviedol Bakoš pre klubový web.



Bakoš odštartoval profesionálnu kariéru v rodnej Spišskej Novej Vsi. Do Bratislavy prišiel ako 17-ročný a v rovnakom veku zažil aj svoj debut v A-tíme v majstrovskej sezóne 2007/08, v ktorej sa mu mimoriadne darilo v slovanistickej juniorke (65 bodov v 48 zápasoch). Stabilnou súčasťou zostavy A-mužstva sa stal od sezóny 2009/10. V ročníku 2011/12 získal so Slovanom majstrovský titul, s "belasými" si zahral aj nadnárodnú KHL. V lete 2014 podpísal viacročnú zmluvu s českým Libercom, KHL okúsil potom aj v drese Červenej hviezdy Kchun-lun, HK Soči, Admiralu Vladivostok a Spartaka Moskva. V zámorskej AHL nastupoval na farme Bostonu Bruins v Providence, ročník 2022/23 dohral v tíme nováčika švajčiarskej NL HC Ajoie a vlani stihol väčšiu polovicu sezóny v Spišskej Novej Vsi. Na konte má aj 90 štartov v reprezentačnom A-tíme, štartoval na ZOH 2018 v Pjongčangu a dvoch svetových šampionátoch.



Skúsený krídelník nastúpil v tejto sezóne v drese Slovana do piatich extraligových zápasov, v ktorých raz skóroval a pripísal si päť asistencií. Nastupoval v druhom útoku s Takáčom a Eglem. "Martin Bakoš je jedným z hráčov, okolo ktorého by sme chceli v najbližšom čase vystavať silný a konkurencieschopný Slovan. Do Bratislavy prišiel už vo svojich sedemnástich rokoch, vnímame ho ako prakticky nášho odchovanca. Má tu svoje silné rodinné zázemie a vieme, že sa v našom tíme cítil od prvých okamihov veľmi dobre, aj preto boli naše rokovania od začiatku nádejné. Sme presvedčení, že v Slovane môže 'Baky' v nasledujúcich troch rokoch ešte dokázať veľké veci," povedal generálny manažér klubu Lukáš Havlíček.