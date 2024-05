Bakoš Suchánková postúpila do finále v kumite do 61 kg

Zadar 9. mája (TASR) - Slovenská reprezentantka v karate Ingrida Bakoš Suchánková privezie z ME v chorvátskom Zadare minimálne striebornú medailu. V kumite do 61 kg sa 31-ročná Slovenka prebojovala do finále, v ktorom ju v sobotu čaká Rakúšanka Lejla Topalovičová.



Bakoš Suchánková by v prípade úspechu vybojovala druhé zlato, majsterkou Európy bola premiérovo pred dvoma rokmi. V 1. kole zdolala Portugalčanku Renatu Almeidu Baptistovú 2:1, v 2. kole si poradila s Holanďankou Ashley Kakiayovou (3:1). V 3. kole bola nad sily Švédky Anny-Johanny Nilssonovej (3:2) a v boji o postup do finále prešla cez Turkyňu Naz Yenen Fatmovú.



Z ďalších slovenských reprezentantov na šampionáte Nina Kvasnicová obsadila siedme miesto v kumite do 55 kg, Matej Homola bol deviaty v kumite do 67 kg.