Bakošova budúcnosť je otvorená, má ponuku od Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves 23. augusta (TASR) - Po vyše pätnástich rokoch si hokejový útočník Martin Bakoš obliekol dres materského klubu HK Spišská Nová Ves. V utorňajšom prípravnom zápase proti HK Martin nastúpil na krídle prvej formácie, keď využil príležitosť dostať sa do zápasového tempa po nečakanom konci v tíme českého extraligového majstra z Třinca. V súčasnosti si hľadá nové pôsobisko a hoci dostal aj ponuku od Spišiakov, za pravdepodobnejší scenár považuje zahraničný angažmán.



Bakoš prišiel do Třinca začiatkom roka 2022. Podpísal s ním dlhodobý kontrakt, v jeho farbách získal svoj druhý titul českého majstra a mal v pláne pokračovať v naplnení trojročnej zmluvy. Po nedávnom angažovaní Libora Hudáčka však bolo podľa športového riaditeľa Jana Petereka "miesto iba pre jedného z nich, keďže obaja majú pravé držanie hokejky a podobný herný štýl." Bakoš vzal nečakanú správu športovo: "Nebolo to o Liborovi, boli tam iné veci. V hokeji je to často biznis. Aj ja chcem hrať v tíme prím a dohodli sme sa, že takto to bude lepšie pre obe strany. Samozrejme, že v auguste to zaskočí. Na Třinec však budem spomínať iba v dobrom," uviedol 32-ročný krídelník, ktorý z Třinca zamieril do rodnej Spišskej Novej Vsi.



Či v drese extraligového tímu odohrá aj viac ako utorňajší prípravný zápas proti Martinu, je zatiaľ otázne. "Po konci v Třinci sme s rodinou chceli ísť domov za babkami a zároveň som chcel aj trénovať s chalanmi. Dostal som ponuku odohrať zápas, čo je pre mňa iba dobre. Na jednej strane by možno bolo aj pekné ostať, no uvidíme, čo bude. Klub sa za nedávne roky posunul, chlapci v ňom robia výbornú robotu. Už som dostal nejaké ponuky, ktoré neboli na pomery slovenskej ligy vôbec zlé. Ešte rok či dva by som chcel byť vonku. Úplne však nezavrhujem ani túto možnosť."



Bakoš odišiel zo Spišskej Novej Vsi ako 17-ročný do Slovana Bratislava. V jeho drese získal v roku 2012 slovenský titul a následne sa začala jeho kariéra v zahraničných súťažiach. V drese "belasých" hral v KHL, v ktorej neskôr nastupoval aj za štyri ďalšie kluby, medzitým si vyskúšal aj zámorskú AHL a tri produktívne sezóny absolvoval aj vo farbách českého extraligistu z Liberca. O tom, v ktorom klube odštartuje sezónu 2022/2023, nemal pred zápasom s Martinom žiadne indície. "Riešime to. Uvidíme, či budeme čakať, alebo vezmeme niečo hneď. Čakáme na ponuky," poznamenal a k téme možného návratu do KHL sa vyjadril: "Už sme nad Ruskom nepremýšľali, keďže už nie je veľa voľných miest na môj "flek." Zariadime sa podľa toho, aká bude situácia."



Podľa športového riaditeľa HK Spišská Nová Ves by angažovanie Bakoša znamenalo nielen zvýšenie kvality kádra, ale aj impulz pre fanúšikov. "Dali sme mu ponuku a čakáme, ako sa vyvinie jeho situácia. Všetko je otvorené, vzájomnej spolupráci sme otvorení. Je to hráč špičkových kvalít a určite by sme pre neho našli miesto. Bolo by to aj výborné pre našich divákov, ktorí by nepochybne mali radosť z jeho prítomnosti v našom tíme. Sme realisti a vieme, že ak dostane zaujímavú ponuku, tak neostane doma a pôjde za ňou. Pred sebou má ešte nejakú kariéru, no sme s ním v kontakte a čakáme, ako sa vyvinie jeho situácia."



Štart v prípravnom zápase v drese Spišskej Novej Vsi absolvoval aj brankár Július Hudáček. Aj on je v podobnej situácii ako Bakoš a s vizitkou skúseného hráča európskeho formátu čaká na nové pôsobisko. "Obaja sú hráči európskych kvalít. Aj pre Jula máme ponuku. Vieme však o možnostiach, ktoré im vedia ponúknuť iné kluby. Ich prítomnosť v našom tíme by bola do veľkej miery najmä o patriotizme k nášmu klubu a mestu," poznamenal Radomír Heizer.