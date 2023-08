Balaj príde na hosťovanie do ViOnu, Ondrejka: Veľmi sme ho chceli

Zlaté Moravce 31. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Filip Balaj bude opäť hráčom Zlatých Moraviec. Dvadsaťšesťročný útočník príde do ViOn-u na ročné hosťovanie z poľskej Cracovie Krakov.



Balaj pôsobil v Zlatých Moravciach v sezóne 2020/2021, za tím odohral 32 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov. Na Slovensku v minulosti hral v Nitre a Žiline, v susednom Česku obliekal dres Zlína. "Cítil som potrebu spraviť zmenu, navyše ViOn a celé prostredie dobre poznám. Na tento tím mám len najkrajšie spomienky, počas tej jednej sezóny mi dal klub veľa. Teraz prichádzam skúsenejší a budem mu to chcieť vrátiť. Ak sa mi tu bude dariť, nemal by som problém ostať aj dlhšie než túto sezónu," uviedol Balaj pre klubový web.



"Veľmi sme ho chceli mať v tíme. Má kvalitu, je gólový, má charakterové vlastnosti, aké chceme a je náš rodák. Samozrejme, očakávame od neho góly, to bude jeho primárna úloha, ale určite bude jeho príchod rezonovať aj v kabíne. Napriek stále mladému veku je to už osobnosť a takéto typy potrebujeme. Tešíme sa, že to vyšlo, tešíme sa na spoluprácu," dodal generálny manažér ViOn-u Marek Ondrejka.