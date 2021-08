Baláž je s vystúpením Jányho spokojný: Je to veľký bojovník

Tokio 3. augusta (TASR) - Zoltán Baláž zhodnotil olympijské hry v Tokiu ako úspech a teší ho, že jeho zverenec Patrik Jány ukázal potenciál v dvoch disciplínach. Tréner slovenského strelca sa potešil nielen finálovej účasti vo vzduchovej puške na 10 metrov, ale aj 13. miestu v ľubovoľnej malokalibrovke.



Jány skončil vo vzduchovej puške na 10 m na 7. priečke, v štandarde na 3x40 bol trinásty. "Sklamaní nie sme. Keby nám niekto pred olympiádou povedal, že skončíme vo vzduchovke na siedmom mieste a v štandarde na trinástom, tak to berieme všetkými desiatimi. Sme troška smutní, ale nie sme sklamaní," povedal Baláž.



Slovenský strelec sa vo svojej druhej súťaži najskôr pohyboval okolo 20. miesta po dvoch položkách, ale v stojke strieľal výborne a vyšvihol sa na 13. pozíciu. "Mal problémy v ´ležáku´, to si musíme ešte prebrať, ale v polohe kľačmo mal veľa rán 9,9 a keby mal kúsok šťastia, tak nejaké body na finále nazbierame," myslí si Baláž.



Tréner slovenského strelca verí, že mu jeho vystúpenia na OH pomôžu k napredovaniu: "Paťo je veľký bojovník, toto ho neznechutí. My budeme pracovať ďalej, aby sa čo najlepšie pripravil na najbližšie preteky."



Prípravu na olympiádu mal Jány dobrú a ako povedal Baláž, jeho zverencovi pomohla pandémia koronavírusu k tomu, aby sa zlepšil. Mal totiž viac času pracovať na detailoch: "My sme doriešili veľa vecí, najmä čo sa týka 3x40 malorážky. Ak by nebola pandémia, tak sa tak neposunieme. Ale toto ešte nie sú jeho hranice."



V budúcnosti by sa chcel Jány aj naďalej venovať obom disciplínam, ešte v nich nedosiahol to najlepšie, čo vie. "Budeme sa pripravovať kvalitne na obe disciplíny. V oboch má ešte potenciál," uzavrel Baláž.