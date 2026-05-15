Slovenský ženský štvorkajak piaty v A-finále na 500 m
V nemeckom stredisku zaostal o 2,68 za víťaznou posádkou Číny.
Brandenburg 15. mája (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová obsadil piate miesto v A-finále na 500 m na druhom podujatí Svetového pohára v Brandenburgu. V nemeckom stredisku zaostal o 2,68 za víťaznou posádkou Číny. Druhé skončili Španielky a tretie finišovali domáce Nemky.
Baláž, Kizek i Sidová v Brandenburgu do B-finále
Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž nepostúpil do A-finále K1 na 1000 m na druhom podujatí Svetového pohára v Brandenburgu. V nemeckom stredisku obsadil v treťom semifinále piate miesto a predstaví sa v B-finále. Aj Peter Kizek dopádloval v semifinále C1 na 500 m piaty a čaká ho B-finále. Bianka Sidová finišovala v K1 na päťstovke šiesta a tiež absolvuje malé finále.
