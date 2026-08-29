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Baláž obsadil siedme miesto v A-finále K1 na 1000 m, zlato pre Pimentu

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Na snímke rýchlostný kanoista Samuel Baláž. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Baláž si vo finále singla napravil chuť po doobedňajšom semifinále K2, v ktorom sa mu s Adamom Botekom nepodarilo postúpiť do bojov o medaily.

Autor TASR
,aktualizované 
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Poznaň 29. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil siedme miesto v A-finále K1 na 1000 m na MS v poľskej Poznani. V nabitej konkurencii zopakoval výsledok z európskeho šampionátu v Montemore-o-Velho. Za víťazným Portugalčanom Fernandom Pimentom zaostal o 5,51 a.

Baláž si vo finále singla napravil chuť po doobedňajšom semifinále K2, v ktorom sa mu s Adamom Botekom nepodarilo postúpiť do bojov o medaily. Za sebou nechal Švéda Martina Nathella a Nemca Tobiasa Hammera. Pimenta získal štvrtý titul majstra sveta v K1 na tisícke, vlani v Miláne skončil na bronzovej priečke.

Csaba Zalka skončil na jazere Malta siedmy vo finále K1 na 200 m. Za zlatým Talianom Andreom Domenicom di Libertom zaostal o +1,33 s. V porovnaní s ME v Montemore si polepšil o dve priečky, predstihol Gruzínca Badriho Kavelašviliho i Slovinca Matevža Manfredu.



Výsledky A-finále K1 mužov na 1000 m:

1. Fernando Pimenta (Portug.) 3:24,39 min, 2. Bálint Kopász (Maď.) +0,22 s, 3. Thomas Green (Austr.) +1,41...7. Samuel BALÁŽ (SR) +5,51

Výsledky A-finále K1 mužov na 200 m:

1. Andrea Domenico di Liberto (Tal.) 34,15, 2. Marko Dragosavljevič (Srb.) +0,57, 3. Carlos Arevalo (Šp.) +0,83...7. Csaba ZALKA (SR) +1,33
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