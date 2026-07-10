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Baláž postúpil v Montreale do A-finále K1 na 1000 m

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V úvodnom semifinále obsadil tretie miesto so stratou 1,07 s na víťazného Portugalčana Fernanda Pimentu.

Autor TASR
Montreal 10. júla (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž postúpil do A-finále K1 na 1000 m na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. V úvodnom semifinále obsadil tretie miesto so stratou 1,07 s na víťazného Portugalčana Fernanda Pimentu. Druhý finišoval Argentínčan Agustin Vernice. Bianka Sidová skončila v semifinále K1 na 500 m štvrtá a predstaví sa v B-finále.
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