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Baláž postúpil v Montreale do A-finále K1 na 1000 m
V úvodnom semifinále obsadil tretie miesto so stratou 1,07 s na víťazného Portugalčana Fernanda Pimentu.
Autor TASR
Montreal 10. júla (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž postúpil do A-finále K1 na 1000 m na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. V úvodnom semifinále obsadil tretie miesto so stratou 1,07 s na víťazného Portugalčana Fernanda Pimentu. Druhý finišoval Argentínčan Agustin Vernice. Bianka Sidová skončila v semifinále K1 na 500 m štvrtá a predstaví sa v B-finále.