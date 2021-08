Baláž s Botekom po desiatom mieste v K2: Prepáli sme to

Tokio 5. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž a Adamom Botekom si v premiére na OH v disciplíne K2 na 1000 metrov vybojovali 10. miesto. V semifinálovej jazde si od úvodu počínali výborne, po polovici trate viedli, ale v závere im chýbali sily. V B-finále skončili druhí, teraz sa už chcú venovať príprave na prioritnú disciplínu K4 na 500.



Na predchádzajúcich dvoch vrcholných podujatiach v tejto sezóne získala slovenská dvojica medaily - na ME v Poznani striebro a v úvodnom kole Svetového pohára v Szegede bronz. "Semifinálová jazda nebola taká, s ktorou by sme boli spokojní, čo nás mrzí. Chuť sme si napravili v B-finále, ale mrzí nás, že sme neboli v áčku," povedal po pretekoch Baláž.



Slováci na záverečnej 250-ke vytuhli a do cieľa prišli na šiestom mieste. "Cítili sme, že sme prepálili začiatok, posledných 150 metrov bolo ťažkých. Pozreli sme si video, viedli sme dlho, ale potom sme ´zomreli´. Bolo to na A-finále, ale musíme ísť ďalej. K2 nie je pre nás prioritná disciplína a my sme spokojní," dodal Botek.



Po skvelom štarte nabrali Slováci vyše trojsekundovú stratu na víťazných Austrálčanov Thomasa Greena a Jeana van der Westhuyzena "Bolo sme dohodnutí, že pôjdeme našu typickú taktiku. Akurát v strede sme išli rýchlejšie než sme boli zvyknutí a fúkal protivietor, v čom sme sa prerátali, lebo sme išli rýchlejšie Máme teraz pol dňa na to, aby sme zregenerovali. Pôjdeme večer na masáž a sústredíme sa na K4. Toto musíme hodiť za hlavu, s tým už nič neurobíme," uzavrel Botek.