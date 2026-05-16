Baláž s Botekom postúpili v K2 do A-finále na 500 m
Autor TASR
Brandenburg 16. mája (TASR) - Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž a Adam Botek postúpil na podujatí Svetového pohára v nemeckom Brandenburgu do A-finále K2 na 500 m. Vo svojom semifinále obsadil s časom 47 sekúnd a deväť stotín druhú pozíciu, za víťaznými Nemcami Moritzom Florstedtom a Jonasom Borkowskim zaostali v cieli o päť stotín sekundy. A-finále je na programe v nedeľu 17. mája o 10.55 h.
V rovnakej kategórii absolvujú C-finále Juraj Kukučka a Dominik Doktorík, vo svojom semifinále sa umiestnili na siedmej priečke. V ženskej K2 sa na rovnakej vzdialenosti predstavia v B-finále Réka Bugárová a Bianka Sidová, v sobotňajšom semifinále č. 2 ich klasifikovali na piatom mieste. V C-finále budú Slovensko zastupovať Sofia Bergendiová a Hana Gavorová, keďže v prvom semifinále obsadili deviatu priečku.
Denis Myšák pôjde tiež v C-finále, v disciplíne K1 na 500 m bol v semifinále č. 4 na siedmej pozícii.
