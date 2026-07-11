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Baláž s Botekom postúpili v Montreale do A-finále K2 na 500 m

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Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž.. Foto: TASR/DUNA/MTI-Tamás Kovács

V druhom semifinále finišoval druhý tesne za srbským tandemom Žarko Jakovljevič, Marko Dragosavljevič, za ktorým zaostal o 0,05 s.

Autor TASR
Montreal 11. júla (TASR) - Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Adam Botek postúpil do A-finále na 500 m na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. V druhom semifinále finišoval druhý tesne za srbským tandemom Žarko Jakovljevič, Marko Dragosavljevič, za ktorým zaostal o 0,05 s. V sobotu ešte čakalo Baláža finále K1 na 1000 m.
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