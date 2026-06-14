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Baláž s Botekom v A-finále K2 na 500 m skončili na šiestom mieste
Vo finále K1 na 1000 m skončil Baláž v sobotu siedmy.
Autor TASR
Montemor-o-Velho 14. júna (TASR) - Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Adam Botek obsadil šieste miesto v A-finále K2 na 500 m na ME v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho. Za víťazným nemeckým tandemom Jacob Schopf, Max Lemke zaostal o 2,730 s. Vo finále K1 na 1000 m skončil Baláž v sobotu siedmy.
ME v rýchlostnej kanoistike v Montemore-o-Velho
muži - A-finále K2 na 500 m:
1. Jacob Schopf, Max Lemke (Nem.) 1:30,921, 2. Levante Kurucz, Bence Fodor (Maď.) +0,885, 3. Jakub Špicar, Daniel Havel (ČR) +1,095...6. Samuel BALÁŽ, Adam BOTEK (SR) +2,730
muži - A-finále K2 na 500 m:
1. Jacob Schopf, Max Lemke (Nem.) 1:30,921, 2. Levante Kurucz, Bence Fodor (Maď.) +0,885, 3. Jakub Špicar, Daniel Havel (ČR) +1,095...6. Samuel BALÁŽ, Adam BOTEK (SR) +2,730