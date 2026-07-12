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Baláž s Botekom získali v Montreale striebro v K2 na 500 m
Baláž s Botekom potvrdili dobrú formu už na úvodných dvoch podujatiach prestížneho seriálu v Szegede a Brandenburgu, na ktorých tiež postúpili medzi elitnú deviatku.
Autor TASR,aktualizované
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Montreal 12. júla (TASR) - Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláž, Adam Botek získal na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale strieborné medaily v K2 na 500 m. V nedeľňajšom A-finále finišoval druhý so stratou 0,36 s na víťazný srbský tandem Žarko Jakovljevič, Marko Dragosavljevič a pripísali si ďalšie body do olympijskej kvalifikácie na OH 2028 v Los Angeles.
Baláž s Botekom potvrdili dobrú formu už na úvodných dvoch podujatiach prestížneho seriálu v Szegede a Brandenburgu, na ktorých tiež postúpili medzi elitnú deviatku. V Nemecku skončili štvrtí, pričom od zisku bronzu ich delilo iba 22 stotín sekundy. V Montreale boli vo finále rovnako ako v semifinálovej jazde nad ich sily iba Jakovljevič s Dragosavljevičom. Vo finále K1 na 1000 m obsadili Baláž v Montreale siedmu priečku.
Baláž s Botekom potvrdili dobrú formu už na úvodných dvoch podujatiach prestížneho seriálu v Szegede a Brandenburgu, na ktorých tiež postúpili medzi elitnú deviatku. V Nemecku skončili štvrtí, pričom od zisku bronzu ich delilo iba 22 stotín sekundy. V Montreale boli vo finále rovnako ako v semifinálovej jazde nad ich sily iba Jakovljevič s Dragosavljevičom. Vo finále K1 na 1000 m obsadili Baláž v Montreale siedmu priečku.
3. kolo Svetového pohára v rýchlostnej kanoistike v Montreale
muži - A-finále K2 na 500 m:
1. Žarko Jakovljevič, Marko Dragosavljevič (Srb.) 1:26,67, 2. Samuel BALÁŽ, Adam BOTEK (SR) +0,36, 3. Lucas Rösten, Gunnar Eide (Nór.) +0,81
muži - A-finále K2 na 500 m:
1. Žarko Jakovljevič, Marko Dragosavljevič (Srb.) 1:26,67, 2. Samuel BALÁŽ, Adam BOTEK (SR) +0,36, 3. Lucas Rösten, Gunnar Eide (Nór.) +0,81