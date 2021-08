Baláž sa teší na oslavy: Najskôr zjem celú pizzu

Tokio 7. augusta (TASR) - Slovenský kanoista Samuel Baláž sa po piatkovej semifinálovej jazde K4 na 500 metrov tešil najviac na jedlo. Pred sobotným finále si ho však nemohol dopriať do sýtosti, energiu mohol doplniť najmä sacharidmi. Ešte predtým však vyhlásil, že po finálovej jazde to plánuje roztočiť v olympijskej jedálni.



Člen slovenského štvorkajaku, ktorý napokon vybojoval na OH v Tokiu bronz, sa po finálových pretekoch tešil do olympijskej dediny: "Asi si dám pizzu, tá je tu veľmi dobrá, a určite ju zjem celú a k tomu si dám kolu. A určite si dáme aj niečo na zlepšenie nálady," povedal Baláž pre TASR.



Dvadsaťtriročný kanoista si stravu v Japonsku veľmi chválil a chutilo mu všetko, čo dostal na tanier. Experimentovať však nechcel: "Ja som tu nechcel jesť, čo nemám odskúšané. Celý pobyt v kempe nám varili slovenskú stravu a v olympijskej dedine som jedol európske jedlá. Ryžu, kuracinu, špagety, veľa šalátov a ovocia. Nebolo to o tom, že by som jedol rôzne druhy suši alebo tak," vysvetlil.



Nad apetítom slovenského reprezentanta krútili hlavou aj tréneri, Baláž si však pred odletom na Slovensko nevyžiadal doma žiadne obľúbené jedlo. "Ja sa hlavne teším na rodičov, sú veľmi šťastní, držali nám palce. Ja som strašne rád, že som ich takto mohol potešiť," povedal Baláž pre TASR v momente, keď sa na obrazovke zjavila zo záznamu finálová päťstovka káštvorky. "Uff, tak toto bolo neskutočne tesné, až mám zimomriavky, vidím to prvýkrát. Nechcel by som to ísť ešte raz," smial sa Baláž.