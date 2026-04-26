Baláž, Sidová a Kizek potvrdili dominanciu, Doktorík prekvapil
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Úvodné kvalifikačné preteky na Zemníku priniesli v sobotu kvalitné výkony favoritov aj zaujímavé súboje o popredné priečky. Viacerí reprezentanti potvrdili svoju dominanciu z minulej sezóny, no o prekvapenie dňa sa postaral Dominik Doktorík.
V mužskom K1 na 500 m potvrdil pozíciu lídra Samuel Baláž, ktorý triumfoval časom 1:46,68 min. Za ním finišoval práve Doktorík (1:47,72) a tesný súboj o ďalšie priečky doplnili Denis Myšák a Juraj Kukučka. Baláž následne dominoval aj v K2 mužov na 500 m, kde spolu s Adamom Botekom zvíťazili v čase 1:33,84 min. Aj tu bol výrazne viditeľný Doktorík, ktorý spolu s Jurajom Kukučkom obsadil druhé miesto a potvrdil silný deň aj v posádkovej disciplíne.
Medzi ženami pokračovala vo výborných výkonoch Bianka Sidová. V K1 500 m zvíťazila časom 1:57,28 pred Rékou Bugárovou a Sofiou Bergendiovou. Svoju dominanciu potvrdila aj v K2 500 m, kde s Bugárovou triumfovali pred dvojicou Bergendiová, Gavorová.
V kanoistických disciplínach zaujal tesný finiš C1 mužov na 500 m. Peter Kizek zvíťazil len o štyri stotiny sekundy pred Arturom Kalaberom (1:56,28 - 1:56,32), tretí skončil Patrik Ružič. V C1 žien dominovala Laura Őriová pred Zoé Bónovou. Informoval portál canoe.sk.
