Balážová aj Kukuľková majú vo štvorhre istotu medaily

výsledky - štvorhra:



štvrťfinále - muži:



Alexis Lebrun, Felix Lebrun (Fr.) - Ľubomír PIŠTEJ, Cédric Nuytinck (SR/Belg.) 3:0 (6, 7, 2)







štvrťfinále - ženy:



Barbora BALÁŽOVÁ, Hana Matelová (SR/ČR) - Linda Bergströmová, Christina Kallbergová (Švéd.) 3:0 (8, 7, 10)



Tatiana KUKUĽKOVÁ, Natalia Bajorová (SR/Poľ.) - Georgina Pótová, Sarah De Nutteová (Maď./Lux.) 3:0 (5, 9, 8)















Linz 19. októbra (TASR) - Slovenské stolné tenistky Barbora Balážová i Tatiana Kukuľková majú už na ME v rakúskom Linzi istotu cenného kovu vo štvorhre. Obe v sobotu postúpili po boku zahraničných partneriek do semifinále, v ktorom nastúpia proti sebe a jedna z nich tak bude bojovať o kontinentálny titul, ktorý ešte v ére samostatnosti žiaden Slovák nezískal.Balážová v dvojici s Češkou Hanou Matelovou si poradili so Švédkami Lindou Bergströmovou a Christinou Kallbergovou 3:0. V rovnakom pomere vyhrali aj Kukuľková v tandeme s Poľkou Nataliou Bajorovou nad maďarsko-luxemburským duom Georgina Pótová, Sarah De Nutteová. Ich vzájomný súboj o finále je na programe už v sobotu o 16.00 h.Balážová s Matelovou vyhrali úvodné dve dejstvá 11:8 a 11:7. Záverečný bol najtesnejší, no slovensko-česká dvojica v koncovke uspela (12:10). Kukuľková a Bajorová prvý set zvládli s prehľadom 11:5, nasledujúci vyhrali dvojbodovým a záverečný štvorbodovým rozdielom.uviedol reprezentačný tréner žien SR Jaromír Truksa podľa Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).Ľubomír Pištej s Belgičanom Cédricom Nuytinckom sa do semifinále neprebojovalii, na Francúzov Alexisa a Felixa Lebrunovcov nestačili 0:3. V záverečnom dejstve uhrali proti bratskej dvojici len dva body a dokopy v troch setoch ich nazbierali pätnásť.