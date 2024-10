Balážová je vo finále štvorhry ME, Kukuľková má bronz

semifinále - ženy:



Tatiana KUKUĽKOVÁ, Natalia Bajorová (SR/Poľ.) - Barbora BALÁŽOVÁ, Hana Matelová (SR/ČR) 2:3 (8, 5, -12, -5, -11)



Sofia Polcanová, Bernadette Szőcsová (Rak./Rum.) - Izabela Lupuleskuová, Sabina Surjanová (Srb.) 3:2 (-10, 4, 5, -5, 3)

Linz 19. októbra (TASR) - Stolná tenistka Barbora Balážová bude bojovať o kontinentálny titul, ktorý ešte v ére samostatnosti žiaden Slovák nezískal. Po boku Hany Matelovej z Česka postúpili do finále vo štvorhre na ME v rakúskom Linzi. V sobotňajšom semifinále vyradili ďalšiu Slovenku Tatianu Kukuľkovú, ktorá tak spolu s Nataliou Bajorovou z Poľska získala bronzovú medailu.Tú mali oba páry istú už po postupe zo sobotňajších dopoludňajších štvrťfinálových duelov. Balážová s Matelovou si v ňom poradili so Švédkami Lindou Bergströmovou a Christinou Kallbergovou 3:0 a rovnakým pomerom vyhrali aj Kukuľková s Bajorovou nad maďarsko-luxemburským duom Georgina Pótová, Sarah De Nutteová.Popoludňajšie semifinále odštartovali lepšie Kukuľková s Bajorovou, ktoré vyhrali prvý set 11:8, druhý po jasnom priebehu 11:5 a v treťom boli blízko k zavŕšeniu triumfu. Za stavu 12:11 však nepremenili mečbal, ich súperky otočili a vyhrali 14:12. Skúsenejšie hráčky Balážová s Matelovou sa dostali na koňa a po výhre 11:5 vo štvrtom sete vyrovnali na 2:2. V záverečnom dejstve viedli 5:3, no ich súperky dokázali vyrovnať a následne sa oba páry doťahovali bod po bode. Potom opäť odskočili Balážová s Matelovou na 9:7, no Kukuľková s Bajorovou znovu dokázali vyrovnať. V napínavom závere nakoniec dokonali obrat Balážová s Matelovou, ktoré vyhrali 13:11 a zahrajú si vo finále.V ňom narazia na rakúsko-rumunskú dvojicu Sofia Polcanová a Bernadette Szőcsová, ktorá v druhom semifinále zdolala Srbky Izabelu Lupuleskuovú a Sabinu Surjanovú 3:2.