Balážová nepostúpila na MS v Durbane do 3. kola dvojhry

MS v Durbane - dvojhra žien, 2. kolo:



Tia Nan Jüan - Barbora BALÁŽOVÁ (SR) 4:2 (9, 6, 7, -9, -5, 7)



štvorhra žien - osemfinále:



Hana Matelová, Barbora BALÁŽOVÁ (ČR/SR) - Li Cho-čching, Ng Wing-lam (Hongkong) 3:1 (-5, 9, 9, 4)

Durban 23. mája (TASR) - Slovenská stolná tenistka Barbora Balážová nepostúpila na majstrovstvách sveta v juhoafrickom Durbane do 3. kola dvojhry. V utorkovom druhom kole podľahla Francúzke Tia Nan Jüan 2:4 na sety.Balážovej sa nepodarilo postúpiť do 3. kola dvojhry. V utorkovom druhom kole podľahla Francúzke Tia Nan Jüan 2:4 na sety. Balážová prehrávala so súperkou už 0:3, no v štvrtom a piatom sete dokázala vyhrať na deväť a na päť. V šiestom však opäť zabrala Francúzka a zabezpečila si postup.