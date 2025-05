Balážová s Matelovou vypadli, Truksa: Dobrý zápas

MS v Dauhe



ženy - štvorhra - osemfinále:



Hana Matelová, Barbora BALÁŽOVÁ (ČR/SR) - Sofia Polcanová, Bernadette Szöcsová (Rak./Rum.) 2:3 (-7, 9, 9, -5, -5)

Dauha 21. mája (TASR) - Slovenská stolná tenistka Barbora Balážová sa neprebojovala do štvrťfinále štvorhry na MS v katarskej Dauhe. V stredajšom osemfinálovom zápase spoločne s Češkou Hanou Matelovou podľahli rakúsko-rumunskej dvojici Sofia Polcanová, Bernadette Szöcsová po päťsetovej bitke.Úradujúce európske šampiónky Balážová s Matelovou prehrali práve so súperkami, ktoré na vlaňajších ME zdolali v súboji o zlato.uviedol reprezentačný tréner žien Jaromír Truksa pre web Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).