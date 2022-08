Balážová s Pištejom postúpili do semifinále mixu a majú medailu

stolný tenis - ME:



miešaná štvorhra - 1. kolo:



Tatiana KUKUĽKOVÁ, Jang WANG (SR) - Britt Eerlandová, Benedek Oláh (Hol./Fín.) 3:1 (-5, 4, 5, 10)



Barbora BALÁŽOVÁ, Ľubomír PIŠTEJ (SR) - Ines Matosová, Martin Buch Andersen (Portug./Dán.) 3:2 (-9, 5, 4, -9, 15)







osemfinále:



BALÁŽOVÁ, PIŠTEJ - Sabine Winterová, Benedikt Duda (Nem.) 3:0 (11, 9, 9)



Prithika Pavadeová, Simon Gauzy (FR.) - KUKUĽKOVÁ, WANG 3:0 (1, 9, 9)







štvrťfinále:



BALÁŽOVÁ, PIŠTEJ - Maria Siao, Alvaro Robles (Šp.) 3:2 (9, -9, -10, 11, 8)

Pištej zdolal v dvojhre Gréka Konstantinopoulosa

stolný tenis - ME v Mníchove



dvojhra - 16. skupina:



Ľubomír PIŠTEJ (SR) - Konstantinos Konstantinopoulos (Gr.) 3:1 (7, -8, 6, 19)

Mníchov 14. augusta (TASR) - Slovenskí stolní tenisti Barbora Balážová s Ľubomírom Pištejom získajú medailu na majstrovstvách Európy v Mníchove. Obhajcovia striebra z Varšavy 2021 vyhrali v nedeľu vo štvrťfinále miešanej štvorhry nad španielskym párom Maria Siao a Alvaro Robles 3:2 na sety a postúpili medzi najlepšiu štvoricu. V pondelkovom semifinále sa stretnú s Francúzmi Ťia-nan Jüan, Emmanuel Lebesson.Slovenský pár, ako piaty nasadený, vyradil v nedeľu najprv v 1. kole portugalsko-dánske duo Ines Matosová, Martin Buch Andersen 3:2 a v popoludňajšom osemfinále si poradili aj s nemeckým párom Sabine Winterová, Benedikt Duda po setoch 13:11, 11:9 a 11:9. Vo štvrťfinále nastúpili Balážová s Pištejom proti štvrtým nasadeným Siao a Roblesovi. V prvom sete viedli 7:5, Španieli otočili na 8:7, ale záver setu vyšiel lepšie Slovákom a vyhrali 11:9. V druhom mali lepšiu koncovku ich súperi a rovnakým skóre vyrovnali. V treťom mali Balážová s Pištejom dva setbaly, no nevyužili ich a prehrali 10:12. Španieli sa vo štvrtom sete dostali do vedenia 3:0 i 7:3. Vtedy museli duel na krátko prerušiť, keďže organizátori upravovali stôl. Prestávka viac pomohla slovenskému páru, ktorý znížil na 5:7 a súperi si vzápätí zobrali timeout. Balážová s Pištejom dokázali otočiť na 10:9 a nakoniec vyhrali 13:11. Siao s Roblesom viedli v rozhodujúcom sete 5:2, ale Slováci sa dotiahli (5:5, 8:8), dostali sa do trháku 10:8 a premenili hneď prvý mečbal - 11:8. V Mníchove tak získajú cenný kov.Menej sa darilo druhému slovenskému duu. Tatiana Kukuľková spoločne s Jangom Wangom zvíťazili v 1. kole nad holandsko-fínskou dvojicou Britt Eerlandová, Benedek Oláh 3:1 na sety, no v osemfinále nestačili na bronzových medailistov z ME 2020 Prithiku Pavadeovú a Simona Gauzyho z Francúzka, ktorým podľahli 1:11, 9:11 a 9:11.Slovenský stolný tenista Ľubomír Pištej zároveň zvíťazil vo svojom prvom zápase dvojhry na ME v Mníchove. V nedeľu v stretnutí kvalifikačnej 16. skupiny zdolal Gréka Konstantinosa Konstantinopoulosa 3:1 na sety.