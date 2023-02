Balážová triumfovala v ankete Stolný tenista roka 2022

Anketa Stolný tenista 2022

Stolný tenista roka: Barbora Balážová

Mládežnícky hráč roka: Samuel Arpáš

Objav roka: Bianka Bacsová

Tréner roka: Dalibor Jahoda

Rozhodca roka: Matej Hamran

Najkrajšia výmena (hlasovala verejnosť): Filip Nagy – Nikolas Sliacky

Stolnotenisové srdce: Elena Thomasová

Para stolný tenista: Ján Riapoš

Bratislava 17. februára (TASR) - Víťazkou ankety Stolný tenista roka 2022 sa stala Barbora Balážová. Nadviazala na svoj triumf z roku 2019, prvenstvo z roku 2021 neobhájil Wang Jang.Na slávnosti v Nemeckom kultúrnom dome v bratislavskej Rači okrem hlavnej kategórie vyhlásili aj laureátov v ďalších kategóriách - mládežnícky hráč roka, objav roka, tréner roka, rozhodca roka, najkrajšia výmena a prvýkrát bolo súčasťou vyhlásenia aj odovzdanie ocenenia pre najlepšieho hráča v parastolnom tenise. Tradične sa udelila aj cena s názvom Stolnotenisové srdce.Balážová bola ťahúňom slovenského tímu na MS v čínskom Čcheng-tu, ktorý spomedzi 28 zúčastnených krajín priniesol slovenskému stolnému tenisu historický úspech v podobe umiestenia družstva žien na 5. priečke.Ocenenie Mládežnícky hráč roka získal Samuel Arpáš, ktorý sa stal v tuniskom Radese majstrom sveta vo štvorhre v kategórii do 15 rokov. Triumfoval spoločne s Maďarom Leiom Balázsom. Získal aj striebornú medailu na ME kadetov v Belehrade v súťaži jednotlivcov. V tohtoročnej sezóne sa člen Národného športového centra prebojoval aj do Juniorského olympijského tímu.Za Para stolného tenista vyhlásili Jána Riapoša, najúspešnejšieho paralympionika histórii v letnej verzii hier, na troch paralympijských hrách získal štyri zlaté a jednu striebornú medailu. Zároveň je už 20 rokov niekoľkonásobný majster Európy v individuálnom stolnom tenise vozíčkarov.