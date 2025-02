Balážová vníma triumf v ankete ako satisfakciu i motiváciu

Bratislava 26. februára (TASR) - Víťazka ankety Stolný tenista roka 2024 Barbora Balážová vníma ocenenie ako motiváciu do budúcej sezóny, ale i satisfakciu za dosiahnuté výsledky. Minulý rok zažila mimoriadny úspech, keď s českou spoluhráčkou Hanou Matelovou získala historické zlato vo štvorhre žien na ME v rakúskom Linzi.



"Teším sa z každého ocenenia. Tento rok som to celkom očakávala, lebo som získala historicky prvú zlatú medailu na európskom šampionáte v ére samostatnosti Slovenska. Vo štvorhre spolu hrávame už veľmi veľa rokov a až doteraz sa nám ten cenný kov nepodarilo získať. Som nesmierne šťastná, že sme to konečne dosiahli a ešte k tomu zlato. Takže určite je pre mňa toto ocenenie motivácia do budúcnosti, ale i satisfakcia za tie uplynulé roky driny a snaženia," uviedla Balážová pre TASR.



Slovenská reprezentantka triumfovala v ankete trikrát v sérii. "Chcela by som sa poďakovať Slovenskému stolnotenisovému zväzu, športovému centru polície, trénerom, celému tímu, rodine. Predovšetkým však môjmu snúbencovi Patrikovi, ktorý ma minulý rok podržal vo veľmi ťažkých momentoch. Zatiaľ nemám žiadnu tradíciu, ktorou oslavujem úspechy. Iba po triumfe na ME sme išli so spoluhráčkou do reštaurácie na dobré jedlo a potom sme to oslávili s rodinou. Dúfam, že výsledky, ktoré sme za posledné obdobie dosiahli, pomôžu spopularizovať náš šport medzi verejnosťou," povedala hráčka.



Tridsaťdvaročná Balážová má v tomto roku hlavné ciele májové MS v katarskej Dauhe a októbrové ME družstiev v chorvátskom Zadare. "Verím, že rok 2025 bude menej turbulentný ako ten predchádzajúci. Prvý polrok uplynulého ročníka bol veľmi náročný. Olympiáda mi ušla o kúsok vo všetkých kategóriách. Naproti tomu, v druhej polovici som sa tešila z úspechov. V nasledujúcom období predovšetkým dúfam, že nás budú obchádzať zranenia, či už mňa alebo moje spoluhráčky. Pred sebou máme majstrovstvá sveta a európsky šampionát družstiev. To sú aktuálne dva vrcholy, na ktoré sa pripravujeme. Do oboch turnajov nejdem s očakávaniami, pretože v mojom prípade je lepšie nemať ich. Skôr nastúpim s nejakými snami. Celkovo sa však snažím ladiť formu smerom k týmto veľkým turnajom a potom ísť od zápasu k zápasu," dodala Balážová.